Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı Lalin hastanede! Kenan İmirzalıoğlu'nun arabalarının biri geldi diğeri gitti...

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ve kızı Lalin hastanede! Kenan İmirzalıoğlu'nun arabalarının biri geldi diğeri gitti... Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan İmirzalıoğlu önceki gün bir özel hastaneden çıkarken görüntülendi. Oyuncunun, hastaneye eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'le geldiği öğrenilen İmirzalıoğlu, görüntü vermemek için hastanenin arka kapısından tek başına çıktı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden oyuncu el salladı ve yoluna devam etti. Bu sırada geçtiğimiz aylarda Sinem Kobal ve kızı Lalin için şoför arayışında olduğu iddia edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun arabaları dikkat çekti. Hastaneye bir cip ve mütevazı bir araçla giriş yapan Kenan İmirzalıoğlu, çıkışta lüks aracıyla uzaklaştı.

26.03.2021 09:05 - Son Güncelleme: 26.03.2021 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





