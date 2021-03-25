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Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu ne fizik Demo'

Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu ve son dönemin popüler yıldızlarından olan Demet Özdemir oyunculuk kariyerine başlamadan önce dansçı kimliği ile tanınıyordu. Son dönemde Oğuzhan Koç'la yaşadığı akla ve 4 milyon TL'ye aldığı villa ile gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir Instagram hesabından, ''Evet evime yerleştim şimdi dans zamanı, spor zamanı'' diyerek yaptığı mavi taytlı paylaşımıyla sosyal medyada "Bu ne fizik Demo'' ''Seni tekrar dans ederken görmek istiyorum" gibi yorumlar yapıldı.

25.03.2021 18:15 - Son Güncelleme: 25.03.2021 18:15
Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu ne fizik Demo'

'BU NE FİZİK DEMO'

Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı, spor zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan Demet Özdemir son dönemde gündemden düşmüyor. Son olarak Zekeriyaköy'de 4 milyon TL'ye aldığı villa ile magazin gündemine gelen genç oyuncu, sosyal medya hesabından eviyle ilgili sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu ne fizik Demo'

29 yaşındaki Demet Özdemir, Instagram'dan paylaştığı video ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu ne fizik Demo'

BU SIRALAR ÜNLÜLER ARASINDA SPOR POZLARI ÇOK MODA

'Evime yerleştim şimdi dans zamanı, spor zamanı' diyen Demet Özdemir'in mavi taytlı paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları 'Bu ne fizik Demo' yorumlarında bulundu. İşte magazin dünyasının ünlülerinin paylaştığı spor fotoğrafları.

Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu ne fizik Demo'

YASEMİN KAY ALLEN

Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu ne fizik Demo'