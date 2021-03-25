Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu ne fizik Demo'

Demet Özdemir 'evime yerleştim şimdi dans zamanı' dedi mavi taytıyla sosyal medyayı salladı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu ve son dönemin popüler yıldızlarından olan Demet Özdemir oyunculuk kariyerine başlamadan önce dansçı kimliği ile tanınıyordu. Son dönemde Oğuzhan Koç'la yaşadığı akla ve 4 milyon TL'ye aldığı villa ile gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir Instagram hesabından, ''Evet evime yerleştim şimdi dans zamanı, spor zamanı'' diyerek yaptığı mavi taytlı paylaşımıyla sosyal medyada "Bu ne fizik Demo'' ''Seni tekrar dans ederken görmek istiyorum" gibi yorumlar yapıldı.

25.03.2021 18:15 - Son Güncelleme: 25.03.2021 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





