Sibel Can, Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç... Amerika, İngiltere ve Yunanistan’ı mesken tuttular
Sibel Can, Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç... Magazin dünyasının ünlü isimleri, yatırım rotalarını yurt dışına çevirdi. Sibel Can'dan Seda Sayan'a kadar birçok yıldızın Amerika, İngiltere ve Yunanistan'da evleri var. Kimi oturmak, kimi de yatırım amacıyla yurt dışına yönelirken, dünyanın en lüks yerlerinde ev almayı tercih ediyor.
30.05.2021 07:10
- Son Güncelleme: 30.05.2021 07:10