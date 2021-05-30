Vav TV İzle

Sibel Can, Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç... Amerika, İngiltere ve Yunanistan’ı mesken tuttular

Sibel Can, Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç... Magazin dünyasının ünlü isimleri, yatırım rotalarını yurt dışına çevirdi. Sibel Can'dan Seda Sayan'a kadar birçok yıldızın Amerika, İngiltere ve Yunanistan'da evleri var. Kimi oturmak, kimi de yatırım amacıyla yurt dışına yönelirken, dünyanın en lüks yerlerinde ev almayı tercih ediyor.

Özgür ARAS TAKVIM GAZETESI
30.05.2021 07:10 - Son Güncelleme: 30.05.2021 07:10
Sibel Can, Seda Sayan, Perran Kutman, Volkan Konak... Amerika, İngiltere ve Yunanistan’ı mesken tuttular

İş, sanat ve sosyete dünyası sadece ülkemizde değil yurt dışında da ev sahibi olmaya meraklı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can, Seda Sayan, Perran Kutman, Volkan Konak... Amerika, İngiltere ve Yunanistan’ı mesken tuttular

Bazı isimlerin yatırım amacıyla bazı isimlerin ise kendilerine alternatif bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla yurt dışında evleri bulunuyor.

Sibel Can, Seda Sayan, Perran Kutman, Volkan Konak... Amerika, İngiltere ve Yunanistan’ı mesken tuttular

İşleri ve özel hayatlarıyla çok konuşulan ünlüler, yatırımlarının çoğunu gayrimenkule yapıyorlar.

Sibel Can, Seda Sayan, Perran Kutman, Volkan Konak... Amerika, İngiltere ve Yunanistan’ı mesken tuttular

Kimi oturmak, kimi de yatırım amacıyla yurt dışına yönelirken, dünyanın en lüks yerlerinde ev almayı tercih ediyor.

Sibel Can, Seda Sayan, Perran Kutman, Volkan Konak... Amerika, İngiltere ve Yunanistan’ı mesken tuttular

İLK SIRADA AMERİKA
Özellikle ABD'nin en ünlü şehri New York, bir hayli revaçta. ABD'nin kumsallarıyla ünlü tatil beldesi Miami ve Los Angeles da ünlü isimlerin ev satın almak için rağbet ettiği yerler arasında ilk sıralarda geliyor İngiltere'de evi olan birçok isim de var.