Sibel Can, Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç... Amerika, İngiltere ve Yunanistan’ı mesken tuttular

İLK SIRADA AMERİKA

Özellikle ABD'nin en ünlü şehri New York, bir hayli revaçta. ABD'nin kumsallarıyla ünlü tatil beldesi Miami ve Los Angeles da ünlü isimlerin ev satın almak için rağbet ettiği yerler arasında ilk sıralarda geliyor İngiltere'de evi olan birçok isim de var.