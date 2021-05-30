Gökhan Tepe’nin eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Gökhan Tepe’nin güzel eşi Aylin…

Gökhan Tepe'nin eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı… Şarkılarının yanı sıra sergilediği oyunculuk performansıyla bir döneme damga vuran Gökhan Tepe'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2016 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten bir oğlu olan Gökhan Tepe'nin özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Gökhan Tepe'nin eşi kim?" sorunun cevabını arattı. İşte ünlü oyuncu Gökhan Tepe'nin eşi…

30.05.2021 02:28 - Son Güncelleme: 30.05.2021 02:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





