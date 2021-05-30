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Hilal Altınbilek bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sını gören dönüp bir daha bakıyor!

Hilal Altınbilek bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sını gören dönüp bir daha bakıyor! Yaz geldi ünlü isimler birer birer tatil paylaşımlarına başladı. Kimisi yakalandı, kimisi kendi rızasıyla paylaştı. Hilal Altınbilek de tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlülerden... Önceki gün kaldığı otelin plajında görüntülenen Hilal Altınbilek bikinili halleriyle gündeme bomba gibi düştü. İşte son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki oyuncu Hilal Altınbilek ve sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kısa bir tur...

30.05.2021 09:22 - Son Güncelleme: 30.05.2021 09:22
Hilal Altınbilek bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sını gören dönüp bir daha bakıyor!

Hilal Altınbilek bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sını gören dönüp bir daha bakıyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal Altınbilek bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sını gören dönüp bir daha bakıyor!

Hilal Altınbilek, tatil sezonunu bu yıl da Bodrum'da açtı. Önceki gün Mandarin Otel'in plajında objektiflere yansıyan güzel oyuncu, fiziğiyle büyüledi.

Hilal Altınbilek bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sını gören dönüp bir daha bakıyor!

GÖREN BİR DAHA BAKTI
Kız arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açan 30 yaşındaki Altınbilek, denize iskeleden girmeyi tercih etti.

Hilal Altınbilek bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sını gören dönüp bir daha bakıyor!

ÖRGÜLÜ SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ
Örgülü saçları ve güneş gözlüğüyle yaptığı deniz keyfi sonrası iskeledeki şezlonglara uzanıp güneşlenen oyuncu, meraklı bakışların odak noktası oldu.

Hilal Altınbilek bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sını gören dönüp bir daha bakıyor!

Oynadığı dizi sezon finali yapan Hilal Altınbilek, sezonun yorgunluğunu yüzerek, güneşlenerek ve kitap okuyarak çıkardı.
Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, plajda arkadaşıyla sohbet ederken objektiflere böyle yansıdı.