Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi
Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi belli oldu. 2 gece 3 gün sürecek olan düğünde eğlence kısmını Sibel Ca üstelenecek! İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın düğününe dair detaylar...
16.09.2022 09:02 - Son Güncelleme: 16.09.2022 09:23
Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi...
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor.