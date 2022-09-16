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Haberler Magazin Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi

Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi

Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi belli oldu. 2 gece 3 gün sürecek olan düğünde eğlence kısmını Sibel Ca üstelenecek! İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın düğününe dair detaylar...

16.09.2022 09:02 - Son Güncelleme: 16.09.2022 09:23
Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya’nın düğün tarihi

Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi...

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Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya’nın düğün tarihi

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor.

Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya’nın düğün tarihi

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Engincan Ural, "İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyerek sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.

Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya’nın düğün tarihi

Ural, ne zaman evlenecekleri sorusuna ise "Düğün tarihimiz henüz netleşmedi" yanıtını verdi. Ve düğün netleşti.

Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya’nın düğün tarihi

ENGİNCAN URAL NE ZAMAN EVLENİYOR?

Genç çift, 8 Ekim'de Bodrum'da vuslata erecek.

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