Arka Sokaklar'ın Tekin'inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!
Arka Sokaklar'ın Tekin'inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı. Arka Sokaklar'ın Tekin'i olarak adını geniş kitlelere duyuran Onur Bay, Nişantaşı'nda bir kafede çevresine aldırış etmeden sevgilisi Ecem Ataç ile öpüşürken görüntülendi. 26 yaşındaki genç oyuncu Onur Bay, daha önce oyuncu Dilara Aksüyek ile de öpüşürken yakalanmıştı. İşte olay görüntü...
16.09.2022 09:44 - Son Güncelleme: 16.09.2022 09:44
Arka Sokaklar'daki Tekin rolüyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki Onur Bay yine öpüşürken yakalandı. Daha önce meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan genç oyuncu kısa bir süredir de Ecem Ataç ile aşk yaşıyor.
Onur Bay ve kız arkadaşı, çevredekilere aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Genç çiftin o anları da objektiflere yansıdı.
Onur Bay daha önce de benzer şekilde kendisinden 8 yaş büyük aşkı Aksüyek ile öpüşürken yakalanmıştı.