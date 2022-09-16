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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Tekin'inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!

Arka Sokaklar'ın Tekin'inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!

Arka Sokaklar'ın Tekin'inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı. Arka Sokaklar'ın Tekin'i olarak adını geniş kitlelere duyuran Onur Bay, Nişantaşı'nda bir kafede çevresine aldırış etmeden sevgilisi Ecem Ataç ile öpüşürken görüntülendi. 26 yaşındaki genç oyuncu Onur Bay, daha önce oyuncu Dilara Aksüyek ile de öpüşürken yakalanmıştı. İşte olay görüntü...

Doğan Savaş
takvim.com.tr
16.09.2022 09:44 - Son Güncelleme: 16.09.2022 09:44
Arka Sokaklar’ın Tekin’inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!

Arka Sokaklar'ın Tekin'inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Tekin’inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!

Arka Sokaklar'daki Tekin rolüyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki Onur Bay yine öpüşürken yakalandı. Daha önce meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan genç oyuncu kısa bir süredir de Ecem Ataç ile aşk yaşıyor.

Arka Sokaklar’ın Tekin’inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!

Onur Bay ve Ecem Ataç, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede görüntülendi. Mutlulukları yüzlerinden okunan ikili, dakikalarca romantik anlar yaşadı.

Arka Sokaklar’ın Tekin’inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!

Onur Bay ve kız arkadaşı, çevredekilere aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Genç çiftin o anları da objektiflere yansıdı.

Arka Sokaklar’ın Tekin’inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!

Onur Bay daha önce de benzer şekilde kendisinden 8 yaş büyük aşkı Aksüyek ile öpüşürken yakalanmıştı.

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