Arka Sokaklar’ın Tekin’inden olay görüntü! Onur Bay sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı işte bomba görüntü!

Arka Sokaklar'daki Tekin rolüyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki Onur Bay yine öpüşürken yakalandı. Daha önce meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan genç oyuncu kısa bir süredir de Ecem Ataç ile aşk yaşıyor.