Sibel Can konserde hayatının şokunu yaşadı! Sahneden düşen Sibel Can...
Sevilen şarkıcı Sibel Can, önceki gece Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. 2020'ye Kıbrıs'ta konser vererek giren ünlüler kervanına katılan Sibel Can, dördüncü şarkısında hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran Sibel Can sahneden düştü. Şık kıyafetiyle sahneden düşen Sibel Can'ın bacağı kanarken, ilk müdahaleyi mekanın güvenlik görevlileri yaptı. Meslektaşı Deniz Seki ile aynı kaderi paylaşan Sibel Can, yaşadığı talihsiz olaya rağmen güzelliği ile geceye damga vurdu. Boyu kadar üç çocuğu bulunan Sibel Can'ın yaşı merak konusu oldu. İşte güzelliği, güçlü sesi ve danslarıyla dikkat çeken Sibel Can başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
Sibel Can hayranlarını korkuttu! 2020'ye Kıbrıs'ta konser vererek giren Sibel Can, sahneden düştü. Mekan güvenliği hemen yardıma koşarken bacağı kanayan Sibel Can'a ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Bacağına tentürdiyot sürülen sarkıcı, bir yara bandı ile konserine devam etti. Basın mensuplarının görüntü almaması için otel güvenliği ve Can'ın ekibi müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sibel Can, yaşadığı talihsiz kazaya rağmen yaşıyla dikkat çekti. Güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Sibel Can kaç yaşında dersiniz? İşte merak ettiğiniz sorunun cevabı...