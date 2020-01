Sibel Can konserde hayatının şokunu yaşadı! Sahneden düşen Sibel Can...

Sevilen şarkıcı Sibel Can, önceki gece Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. 2020'ye Kıbrıs'ta konser vererek giren ünlüler kervanına katılan Sibel Can, dördüncü şarkısında hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran Sibel Can sahneden düştü. Şık kıyafetiyle sahneden düşen Sibel Can'ın bacağı kanarken, ilk müdahaleyi mekanın güvenlik görevlileri yaptı. Meslektaşı Deniz Seki ile aynı kaderi paylaşan Sibel Can, yaşadığı talihsiz olaya rağmen güzelliği ile geceye damga vurdu. Boyu kadar üç çocuğu bulunan Sibel Can'ın yaşı merak konusu oldu. İşte güzelliği, güçlü sesi ve danslarıyla dikkat çeken Sibel Can başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

