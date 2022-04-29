Sibel Can kayınvalide Hakan Ural ise kayınpeder oluyor! Evlilik teklifi etmişti koşuşturma başladı Engincan Ural ne zaman evleniyor?

"İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyen Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya'ya geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.