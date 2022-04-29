Sibel Can kayınvalide Hakan Ural ise kayınpeder oluyor! Evlilik teklifi etmişti koşuşturma başladı Engincan Ural ne zaman evleniyor?
Sibel Can kayınvalide Hakan Ural ise kayınpeder oluyor! Evlilik teklifi etmişti koşuşturma başladı. Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ne zaman evleniyor? Sibel Can ve Hakan Ural'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı. Sevgilisi Merve Kaya'ya evlilik teklifi eden Engincan Ural, düğün tarihi hakkında bakın neler söyledi.
29.04.2022 16:28 - Son Güncelleme: 29.04.2022 16:34
ENGİNCAN URAL NE ZAMAN EVLENİYOR?
Sevgilisi Merve Kaya'ya evlilik teklifi etmişti, koşuşturma başladı. Sibel Can kayınvalide Hakan Ural ise kayınpeder oluyor!
"İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyen Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya'ya geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.