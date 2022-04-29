Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan'ı görenler: "Annesinin kopyası"
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" diyor. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu, anneye olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde.
29.04.2022 17:28 - Son Güncelleme: 29.04.2022 17:42
MURATHAN AYNI ANNESİ GAMZE ÖZÇELİK...
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan'ı görenler "Annesinin kopyası" diyor.
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.
Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş şimdilerde 12 yaşında... Onu görenler ise annesine benzetiyor.