RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan'ı görenler: "Annesinin kopyası"

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan'ı görenler: "Annesinin kopyası"

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" diyor. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu, anneye olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde.

29.04.2022 17:28 - Son Güncelleme: 29.04.2022 17:42
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan’ı görenler: Annesinin kopyası

MURATHAN AYNI ANNESİ GAMZE ÖZÇELİK...

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan'ı görenler "Annesinin kopyası" diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan’ı görenler: Annesinin kopyası

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan’ı görenler: Annesinin kopyası

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik, takdir toplamaya devam ediyor.

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan’ı görenler: Annesinin kopyası

Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş şimdilerde 12 yaşında... Onu görenler ise annesine benzetiyor.

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Murathan’ı görenler: Annesinin kopyası

İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

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