RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Rihanna yine aldatıldı ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi uslanmıyor! Çocuğu için gün sayan hamile Riri bu kez...

Rihanna yine aldatıldı ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi uslanmıyor! Çocuğu için gün sayan hamile Riri bu kez...

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna tüm bu süre zarfında cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmedi. Rihanna şimdi de ikinci kez aldatıldığı haberleriyle gündemde. İşte detaylar...

30.08.2021 09:37 - Son Güncelleme: 30.04.2022 09:39
Rihanna yine aldatıldı ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi uslanmıyor! Çocuğu için gün sayan hamile Riri bu kez...

ünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rihanna yine aldatıldı ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi uslanmıyor! Çocuğu için gün sayan hamile Riri bu kez...

ASAP Rocky ile ilişki yaşayan Rihanna, son aylarda ortaya atılan iddialarla birlikte de çokça gündeme geldi.

Rihanna yine aldatıldı ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi uslanmıyor! Çocuğu için gün sayan hamile Riri bu kez...

Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.

Rihanna yine aldatıldı ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi uslanmıyor! Çocuğu için gün sayan hamile Riri bu kez...

ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden 6 aylık hamile olan 34 yaşındaki şarkıcı ve müzisyen Rihanna'nın, ünlü rapçi tarafından aldatıldığı haberleri gündeme oturmuştu. Aldatıldığı kişinin de Rihanna'nın yakın arkadaşı Amina Muaddi isimli tasarımcı ve modacı olduğu iddia edilmişti.

Rihanna yine aldatıldı ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi uslanmıyor! Çocuğu için gün sayan hamile Riri bu kez...

Bu dedikodu, sonradan Muaddi ve haberi ortaya atan web sitesi tarafından yalanlansa da ünlü çift hakkında şimdi de başka dedikodular ayyuka çıktı.

SON DAKİKA