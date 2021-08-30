Rihanna yine aldatıldı ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi uslanmıyor! Çocuğu için gün sayan hamile Riri bu kez...
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna tüm bu süre zarfında cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmedi. Rihanna şimdi de ikinci kez aldatıldığı haberleriyle gündemde. İşte detaylar...
30.08.2021 09:37 - Son Güncelleme: 30.04.2022 09:39
ASAP Rocky ile ilişki yaşayan Rihanna, son aylarda ortaya atılan iddialarla birlikte de çokça gündeme geldi.
Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.