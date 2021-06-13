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Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti yeniden mi?

Murat Boz'dan Aslı Enver açıklaması! "Bir süre yalnız kalacağım" diyen Aslı Enver, Murat Boz ile yeniden birlikte mi? Son günlerde sosyal medya gündeminden düşmeyen eski aşıklardan Murat Boz, İbrahim Büyükak ve Mustafa Aksakallı ile Çeşme'de görüntülendi. Alaçatı'ya birkaç gün önce geldiğini söyleyen Boz, "Birkaç günlüğüne geldim, fazla kalmayacağım burdan da Bodrum'a annemlerin yanına gideceğim" dedi. Murat Boz 'Aslı Enver ile barıştı' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi.

13.06.2021 11:50 - Son Güncelleme: 13.06.2021 11:50
Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Bir süre yalnız kalacağım demişti yeniden mi?

"YENİDEN Mİ?"

Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması geldi. 'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı. Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

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Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Bir süre yalnız kalacağım demişti yeniden mi?

İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor. Ayrılığa üzülen Aslı Enver ve Murat Boz'un hayranları, "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyor. Ünlü şarkıcının evliliğe yanaşmaması sebebiyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Bir süre yalnız kalacağım demişti yeniden mi?

Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen Murat Boz, kendisini çeken gazetecileri görünce poz verdi. Bir anda fotoğraf karesine giren İbrahim Büyükak ve Mustafa Aksakallı da Boz ile poz verdiler.

Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Bir süre yalnız kalacağım demişti yeniden mi?

Alaçatı'ya birkaç gün önce geldiğini söyleyen Boz, "Birkaç günlüğüne geldim, fazla kalmayacağım burdan da Bodrum'a annemlerin yanına gideceğim" dedi.

Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Bir süre yalnız kalacağım demişti yeniden mi?

"Aslı Hanım ile tekrar barıştı diye haberler çıkıyor?" sorusu üzerine Boz, "Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Yani bir şey olsa açıklamayı yaparım" dedi.