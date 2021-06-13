Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti yeniden mi?

Murat Boz'dan Aslı Enver açıklaması! "Bir süre yalnız kalacağım" diyen Aslı Enver, Murat Boz ile yeniden birlikte mi? Son günlerde sosyal medya gündeminden düşmeyen eski aşıklardan Murat Boz, İbrahim Büyükak ve Mustafa Aksakallı ile Çeşme'de görüntülendi. Alaçatı'ya birkaç gün önce geldiğini söyleyen Boz, "Birkaç günlüğüne geldim, fazla kalmayacağım burdan da Bodrum'a annemlerin yanına gideceğim" dedi. Murat Boz 'Aslı Enver ile barıştı' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi.

13.06.2021 11:50 - Son Güncelleme: 13.06.2021 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





