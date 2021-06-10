Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia: 'İkna etti, evleniyorlar!'

Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti.

İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!