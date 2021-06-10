Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia: 'İkna etti, evleniyorlar!'
Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. Ancak iddiaya göre durum hiç de öyle olmadı. Geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile teknede görüntülenen Emir Sarıgül'ün, hem babasını hem de Buket Aydın'ı ikna ettiği ortaya çıktı. Babadan onayı alan Emir Sarıgül iddiaya göre Buket Aydın ile bu akşam dünyaevine girecek. İşte detaylar...
Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti.
İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!
Ancak müstakbel kayınpeder Mustafa Sarıgül, bu evliliğe onay vermeyince nikah iptal oldu! "Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" diyen Buket Aydın'ı evlenmeye ikna eden Emir Sarıgül, artık nasıl yaptı bilmiyorum ama babasının da onayını almaya başarmış. Pazartesi yapılamayan sürpriz nikah bugün gerçekleşecek.