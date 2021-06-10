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Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia: 'İkna etti, evleniyorlar!'

Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. Ancak iddiaya göre durum hiç de öyle olmadı. Geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile teknede görüntülenen Emir Sarıgül'ün, hem babasını hem de Buket Aydın'ı ikna ettiği ortaya çıktı. Babadan onayı alan Emir Sarıgül iddiaya göre Buket Aydın ile bu akşam dünyaevine girecek. İşte detaylar...

10.06.2021 10:20 - Son Güncelleme: 10.06.2021 10:36
Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia: 'İkna etti, evleniyorlar!'

Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında ortaya atılan evlilik iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia: 'İkna etti, evleniyorlar!'

Yılın aşk olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül bugün evleneceği ortaya çıktı. İşte Sabah'ın haberine göre Buket Aydın - Emir Sarıgül aşkında son durum... "Büyük lokma ye, büyük konuşma" diye boşuna söylememiş atalarımız! İşte size çok güzel bir örnek…

Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia: 'İkna etti, evleniyorlar!'

Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti.

İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!

Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia: 'İkna etti, evleniyorlar!'

Evet, yanlış okumadınız... Hatta geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile yatta görüntülenen Emir Sarıgül, Buket Aydın ile pazartesi akşam Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti.

Sibel Can ile tekne tatili görüntüleri ifşa olmuştu... Emir Sarıgül ve Buket Aydın hakkında bomba iddia: 'İkna etti, evleniyorlar!'

Ancak müstakbel kayınpeder Mustafa Sarıgül, bu evliliğe onay vermeyince nikah iptal oldu! "Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" diyen Buket Aydın'ı evlenmeye ikna eden Emir Sarıgül, artık nasıl yaptı bilmiyorum ama babasının da onayını almaya başarmış. Pazartesi yapılamayan sürpriz nikah bugün gerçekleşecek.