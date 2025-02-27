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Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün oğlu Emir'in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Hakan Ural ile evliliğinden Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan ünlü şarkıcı Sibel Can, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt ile evli kaldı. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Emir adında bir oğlu daha oldu. Ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Emir Aksüt'ün son hali ablası Melisa Ural'ın paylaşımında ortaya çıktı. Emir Aksüt'ün son halini görenler "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" yorumlarında bulundu. İşte Sibel Can'ın üç numarası Emir'in son hali...

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:26
Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Genç yaşta şöhreti yakalayan Sibel Can, 1988 senesinde Hakan Ural ile evlendi ve Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Dönemin popüler çiftlerinden olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliği 1999'da son buldu.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Sibel Can boşandıktan bir yıl sonra ise Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten de Emir adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı, üçüncü kez annelik heyecanını yaşadı.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Sulhi Aksüt ile 2010 senesinde yollarını ayıran Can'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir, koca delikanlı oldu.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Emir Aksüt'ün son hali ablası Melisa Ural'ın paylaşımında ortaya çıktı.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Emir Aksüt'ün son halini görenler "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" yorumlarında bulundu.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

İşte Sibel Can başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

MEHMET ALİ ERBİL VE ÇOCUKLARI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

HAMDİ ALKAN VE KIZLARI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

SELEN GÖRGÜZEL VE KIZI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

HATİCE ASLAN VE OĞLU

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

BÜLENT SERTTAŞ VE KIZI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

CEYLAN VE ÇOCUKLARI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

SEDA SAYAN VE OĞLU

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI

Emir Aksüt, Melisa Ural, Engincan Ural

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI

Melisa Ural, kardeşi Emir Aksüt'ün son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Engincan Ural, Melisa Ural, Emir Aksüt

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Melisa Ural, Engincan Ural, Emir Aksüt

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Melisa Ural, Emir Aksüt

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

UMUT AKYÜREK VE KIZI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

SAFİYE SOYMAN VE KIZI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

HÜLYA AVŞAR VE KIZI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

TAMER KARADAĞLI VE KIZI