Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün oğlu Emir’in son haline bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Genç yaşta şöhreti yakalayan Sibel Can, 1988 senesinde Hakan Ural ile evlendi ve Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.

Dönemin popüler çiftlerinden olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliği 1999'da son buldu.

Sibel Can boşandıktan bir yıl sonra ise Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten de Emir adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı, üçüncü kez annelik heyecanını yaşadı.

Sulhi Aksüt ile 2010 senesinde yollarını ayıran Can'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir, koca delikanlı oldu.