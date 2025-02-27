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9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Kısmetse Olur'un çok konuşulan çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yarışmanın sona ermesinden 9 yıl sonra ilişkilerine yeni bir şans daha veren ikili, evlilik yolunda ilk adımı attı. Aycan Varış ve Onur Yüksel nişanlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:45 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:45
9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Kısmetse Olur yarışmasıyla adlarını duyuran Aycan Varış ile Onur Yüksel, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Yarışmanın sona ermesinden 9 yıl sonra ilişkilerine yeni bir şans daha veren ikili, evlilik yolunda ilk adımı attı.

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Fenoman çift, evlenme kararı aldıklarını sevenleriyle paylaştı.

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bali tatilinden fotoğraflar paylaşan Aycan Varış, şu ifadeleri kullandı: "Bali nikah fotoğrafları geldi.

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel.

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu"

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Hemen sonrasında araba içerisinde çektikleri video ile ailelerinin tanıştığını belirten çift, işi resmiyete dökme tarihi olarak Ramazan'ın ilk gününü seçtiklerini duyurdu.

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Varış, "En mutlu günüm bugün" diyerek nişan yüzüğü ile yeni bir paylaşımda bulundu.

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Aycan Varış ve Onur Yüksel

9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Aycan Varış ve Onur Yüksel