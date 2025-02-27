9 yıl sonra nişanlandılar! Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı!

Kısmetse Olur yarışmasıyla adlarını duyuran Aycan Varış ile Onur Yüksel, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Yarışmanın sona ermesinden 9 yıl sonra ilişkilerine yeni bir şans daha veren ikili, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Fenoman çift, evlenme kararı aldıklarını sevenleriyle paylaştı.
Bali tatilinden fotoğraflar paylaşan Aycan Varış, şu ifadeleri kullandı: "Bali nikah fotoğrafları geldi.
Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel.
Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu"
Hemen sonrasında araba içerisinde çektikleri video ile ailelerinin tanıştığını belirten çift, işi resmiyete dökme tarihi olarak Ramazan'ın ilk gününü seçtiklerini duyurdu.
Varış, "En mutlu günüm bugün" diyerek nişan yüzüğü ile yeni bir paylaşımda bulundu.