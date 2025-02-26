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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! “Seda Sayan beni aradı...”

3 ayrı kadından 9 evladı olan İzzet Yıldızhan, kariyerinin yanı sıra ailesiyle de sık sık adından söz ettirdi. Yıldızhan bu kez bebek açıklamasıyla gündeme geldi. Eşi Ajda Yıldızhan'la alışverişte görüntülenen şarkıcı, 10. çocuğa yeşil ışık yaktı. Ajda Yıldızhan da eşine destek verirken İzzet Yıldızhan ile Seda Sayan arasında geçen konuşma dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:12
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

3 ayrı kadından 9 evladı olan İzzet Yıldızhan, hem açıklamaları hem de ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yıldızhan bu kez bebek açıklamasıyla gündeme geldi.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Ünlü şarkıcı, eşi Ajda Yıldızhan'la alışverişte görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, Elon Musk'ın 13 çocuğunun olmasıyla ilgili konuştu.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Çocukları çok seven Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: "Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti. Çocukları seviyorum.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Türkiye'de şöhretlerin içinde bir tek benim dokuz çocuğum var. Yetişebilir miyim diye düşündüm ama onun 13 olmuş"

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

İzzet Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan ise şunları söyledi: "Bende beş çocuk var. Eşim bilir. Beşi doğuran altı ve yediyi de doğurur"

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Bunun üzerine ünlü şarkıcı, şöyle konuştu: "11'i buluruz. Kendisi ilk defa böyle konuşuyor. Seda Sayan geçenlerde beni aradı. Bana, 'Yap be yürü' dedi. Ben de 'Hanım isterse olur' demiştim"

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Ajda Yıldızhan, "Çocuklar bizden daha çok kardeş istiyor. Bende, dört erkek ve bir kız var. Benim kız, 'Erkek olsun' deyip, tek kız olmak istiyor" şeklinde konuştu.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

HOLLYWOOD YILDIZLARINA BENZETİLDİ

Öte yandan İzzet Yıldızhan'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti. Daha önce sosyal medyada Hollywood yıldızlarına benzetilen Ajda Hanım, bir kez daha gündem oldu.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

İşte İzzet Yıldızhan başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Ebru Şahin ve Cedi Osman

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Onur Buldu ve Duygu Kozoğlu

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Özge Özder ve Sinan Güleryüz

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

İZZET YILDIZHAN

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

İZZET YILDIZHAN VE EŞİ AJDA YILDIZHAN

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

İZZET YILDIZHAN VE EŞİ AJDA YILDIZHAN

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

İZZET YILDIZHAN VE EŞİ AJDA YILDIZHAN

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Demet Akalın ve Okan Kurt

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Yurdaer Okur ve Dilara Yalçın Okur

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! Seda Sayan beni aradı...

Seda Bakan ve Ali Erel