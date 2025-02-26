9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! “Seda Sayan beni aradı...”

3 ayrı kadından 9 evladı olan İzzet Yıldızhan, hem açıklamaları hem de ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yıldızhan bu kez bebek açıklamasıyla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı, eşi Ajda Yıldızhan'la alışverişte görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, Elon Musk'ın 13 çocuğunun olmasıyla ilgili konuştu.
Çocukları çok seven Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: "Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti. Çocukları seviyorum.
Türkiye'de şöhretlerin içinde bir tek benim dokuz çocuğum var. Yetişebilir miyim diye düşündüm ama onun 13 olmuş"
İzzet Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan ise şunları söyledi: "Bende beş çocuk var. Eşim bilir. Beşi doğuran altı ve yediyi de doğurur"
Bunun üzerine ünlü şarkıcı, şöyle konuştu: "11'i buluruz. Kendisi ilk defa böyle konuşuyor. Seda Sayan geçenlerde beni aradı. Bana, 'Yap be yürü' dedi. Ben de 'Hanım isterse olur' demiştim"
Ajda Yıldızhan, "Çocuklar bizden daha çok kardeş istiyor. Bende, dört erkek ve bir kız var. Benim kız, 'Erkek olsun' deyip, tek kız olmak istiyor" şeklinde konuştu.
HOLLYWOOD YILDIZLARINA BENZETİLDİ
Öte yandan İzzet Yıldızhan'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti. Daha önce sosyal medyada Hollywood yıldızlarına benzetilen Ajda Hanım, bir kez daha gündem oldu.
İşte İzzet Yıldızhan başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten