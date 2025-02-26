9 çocuk babası İzzet Yıldızhan bebek istiyor! Eşi Ajda’dan yeşil ışık! “Seda Sayan beni aradı...”

3 ayrı kadından 9 evladı olan İzzet Yıldızhan, hem açıklamaları hem de ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yıldızhan bu kez bebek açıklamasıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, eşi Ajda Yıldızhan'la alışverişte görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, Elon Musk'ın 13 çocuğunun olmasıyla ilgili konuştu.

Çocukları çok seven Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: "Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti. Çocukları seviyorum.

Türkiye'de şöhretlerin içinde bir tek benim dokuz çocuğum var. Yetişebilir miyim diye düşündüm ama onun 13 olmuş"