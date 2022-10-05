Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu damat oluyor sıra kızları Melisa'ya geliyor! Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğününde bomba sürpriz
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu damat oluyor sıra kızları Melisa'ya geliyor! Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğününden detaylar ortaya çıktı, bomba sürpriz günlerce konuşulacak. Magazin gündeminin yakından takip ettiği kardeşler Engincan Ural, Melisa Ural, Emir Aksüt ve Gisella Ural büyüdü, hatta o kadar büyüdüler ki bazıları yuvadan uçmak üzere... Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural'ın düğünü 9 Ekim'de başlayacak ve 2 gece 3 gün sürecek. Özel geceye Sibel Can damga vuracak. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın düğününe dair detaylar...
05.10.2022 10:16 - Son Güncelleme: 05.10.2022 10:24
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu damat oluyor sıra kızları Melisa'ya geliyor! Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğününde bomba sürpriz...
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor.
Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Engincan Ural, "İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyerek sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.
ENGİNCAN URAL NE ZAMAN EVLENİYOR?
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 9 Ekim'de nikâh masasına oturuyor.