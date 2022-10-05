Ali Atay ve 5 aylık hamile eşi Hazal Kaya yeni evleri için paraya kıydı! Kesenin ağzı açıldı Zekeriyaköy'den sonra yeni rota Ayvalık...
Ali Atay ve 5 aylık hamile eşi Hazal Kaya yeni evleri için paraya kıydı! Kesenin ağzı açıldı Zekeriyaköy'den sonra yeni rota Ayvalık... Ali Atay ile üç yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, ikinci çocuğuna 5 aylık hamile. Kızları Süreyya Leyla'yı kucaklarına almak için gün sayan çift, setlerden kazandıklarını gayrimenkule yatırmaya başladı. Bebek odası için oğulları Fikret Ali'nin doğumu öncesinde Zekeriyaköy'e taşınan ve yeni evlerine 4 milyon TL'lik bütçe ayıran Hazal Kaya ile Ali Atay, Ayvalık'ta özel bir site içerisinde 5 milyon TL'ye yazlık aldı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...
05.10.2022 11:40 - Son Güncelleme: 05.10.2022 11:55
Ali Atay ve 5 aylık hamile eşi Hazal Kaya yeni evleri için paraya kıydı! Kesenin ağzı açıldı Zekeriyaköy'den sonra yeni rota Ayvalık...
2019 yılında görmekli bir törenle dünyaevine giren hazal Kaya ile Ali Atay, ilk bebekleri Fikret Ali'yi de aynı yıl kucağına almıştı.
İkinvi bebeğine hamile olan ve kız çocuk dünyaya getirecek olan Hazal Kaya ile eşi Ali Atay, son olarak İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde daire satın almıştı.