Popstar Abidin'in artık bambaşka bir hayatı var! Tarkan'a benzetiliyordu 18 yıl sonra ortaya çıktı görenler: "Eski halinden eser kalmamış"
Popstar Abidin'in artık bambaşka bir hayatı var! Tarkan'a benzetiliyordu 18 yıl sonra ortaya çıktı, görenler,"Daha bir yakışıklı olmuş" , "Yaş aldıkça daha karizmatik olmuş" , "Eski halinden eser kalmamış" yorumları yaptı. O yıllar tozu dumana katmıştı Abidin Özşahin. Son hali ve yeni hayatıyla gündeme bomba gibi düşen Popstar Abidin'i görenler tanımakta güçlük çekti. İşte bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin'in son hali ve sizler için derlediğimiz Popstar yarışmacılarının değişimleri...
05.10.2022 09:40 - Son Güncelleme: 05.10.2022 09:50
"ESKİ HALİNDEN ESER KALMAMIŞ"
Popstar Abidin'in artık bambaşka bir hayatı var! Tarkan'a benzetiliyordu 18 yıl sonra ortaya çıktı. Abidin Özşahin'i görenler, "Eski halinden eser kalmamış" diyor.
Bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra adını pek duymadığımız Abidin son haliyle gündem oldu.
2000'li yılların başında yayınlanan ve herkesi televizyon başına toplayan şarkı yarışması Popstar Türkiye'nin birincisi Abidin şimdilerde neler yapıyor?
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