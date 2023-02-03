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Haberler Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler yorum yağdırdı: "Erkeğin kalbine giden yol..."

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler yorum yağdırdı: "Erkeğin kalbine giden yol..."

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler o anlara yorum yağdırdı. 1988 - 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlat dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda oğullarını evlendiren eski eşlerin kızları Melisa da yuvadan uçtu uçacak. Bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte olan Melisa Ural aşkına dolu dizgin devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklara başlayan Melisa Ural'ın Instagram paylaşımını görenler, "Erkeğin kalbine giden yol kalbinden geçer" demeden geçmedi.

takvim.com.tr
03.02.2023 16:22 - Son Güncelleme: 03.02.2023 16:32
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural’dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler yorum yağdırdı: Erkeğin kalbine giden yol...

"ERKEĞİN KALBİNE GİDEN YOL..."

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler yorum yağdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural’dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler yorum yağdırdı: Erkeğin kalbine giden yol...

17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural’dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler yorum yağdırdı: Erkeğin kalbine giden yol...

Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. 10 Ekim'de ilk evladı olan Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can'ın düğünde eğlendiği anlar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural’dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler yorum yağdırdı: Erkeğin kalbine giden yol...

Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın düğünü hakkında, "Karşınızda hem anne hem de kayınvalide duruyor" demişti. Yengesiyle arasında sıkı bir bağ olan Melisa Ural Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural’dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler yorum yağdırdı: Erkeğin kalbine giden yol...

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile doludizgin aşk yaşayan Melisa Ural Instagram'dan yayınladığı fotoğraf ve video ile 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yaptığının sinyallerini verdi.

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