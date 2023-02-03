Karan abi iş başında! Fahriye Evcen'in eli ayağına dolandı röportajı yarım bıraktı! Eşi Burak Özçivit'le ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in ilk çocukları Karan,2019 yılında dünyaya gelmişti. 5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Burak - Fahriye çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı geçtiğimiz günlerde. Son olarak hastane çıkışında görüntülenen Fahriye Evcen, günler sonra oğlu Karan'la birlikte görüntülendi. Fazla kiloları verdiği görülen Fahriye Evcen, basın mensuplarını kırmadı kırmasına ama taze abi Karan iş başındaydı.
03.02.2023 16:22 - Son Güncelleme: 03.02.2023 16:31
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti kısa bir süre önce ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girmişti.
MÜJDE GELDİ
2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri kısa bir süre önce dünyaya geldi.