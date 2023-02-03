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Haberler Magazin Karan abi iş başında! Fahriye Evcen'in eli ayağına dolandı röportajı yarım bıraktı! Eşi Burak Özçivit'le ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı

Karan abi iş başında! Fahriye Evcen'in eli ayağına dolandı röportajı yarım bıraktı! Eşi Burak Özçivit'le ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in ilk çocukları Karan,2019 yılında dünyaya gelmişti. 5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Burak - Fahriye çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı geçtiğimiz günlerde. Son olarak hastane çıkışında görüntülenen Fahriye Evcen, günler sonra oğlu Karan'la birlikte görüntülendi. Fazla kiloları verdiği görülen Fahriye Evcen, basın mensuplarını kırmadı kırmasına ama taze abi Karan iş başındaydı.

03.02.2023 16:22 - Son Güncelleme: 03.02.2023 16:31
Karan abi iş başında! Fahriye Evcen’in eli ayağına dolandı röportajı yarım bıraktı! Eşi Burak Özçivit’le ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti kısa bir süre önce ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

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Karan abi iş başında! Fahriye Evcen’in eli ayağına dolandı röportajı yarım bıraktı! Eşi Burak Özçivit’le ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı

Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girmişti.

Karan abi iş başında! Fahriye Evcen’in eli ayağına dolandı röportajı yarım bıraktı! Eşi Burak Özçivit’le ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı

Şimdilerde ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına almak için gün sayan çift, 2023'e girerken "Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

Karan abi iş başında! Fahriye Evcen’in eli ayağına dolandı röportajı yarım bıraktı! Eşi Burak Özçivit’le ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı

Evlerinde kutlama yapan Özçivit ailesine yorum yağmıştı.

Karan abi iş başında! Fahriye Evcen’in eli ayağına dolandı röportajı yarım bıraktı! Eşi Burak Özçivit’le ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı

MÜJDE GELDİ

2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri kısa bir süre önce dünyaya geldi.

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