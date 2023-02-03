Ivana Sert'in Dubai çıkarması! Boy boy gelen tatil pozları olay oldu gören 43 yaşında olduğuna inanamadı: "Yaşlanmıyor musun"
Ünlü isimler şu sıralar dağlara kayağa giderken Ivana Sert'in rotası Dubai oldu. Eşi Sezer Dermenci ve oğlu Kayon Ateş Sert ile denizin güneşin ve kumun denizin tadını çıkaran Ivana Sert'in tatil kareleri kısa sürede gündem oldu. Sert'e sosyal medyada adeta yorum yağdı. İşte Ivana Sert'in boy boy paylaştığı o fotoğrafları...
03.02.2023 17:16 - Son Güncelleme: 03.02.2023 17:24