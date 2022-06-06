Hakim’in Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Tam 39 yıldır birlikteler! Herkes başka sanıyordu ama...

1957 yılında dünyaya gelen ve aslen Vanlı olan Uğur Yücel'in biyografisi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Oyuncu kimliğinin yanı sıra senarist ve yönetmenlik de yapan Yücel, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık, Hırsız Polis, Canım Ailem , Aramızda Kalsın , İçerde, Kırmızı Oda, Fatma ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda yer almıştır.





