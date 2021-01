Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa bir döndü pir döndü! 'Annesinin kızı' dedirten poza ilk yorum Emir'den...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa bir döndü pir döndü! 'Annesinin kızı' dedirten poza ilk yorum Emir Aksüt'ten geldi. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Gisella ile karda eğlendiği anları paylaşan Melisa Ural, Instagram'dan bu kez de beyazlar içinde bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıktı. Melisa'ya ilk yorum kardeşi Emir Aksüt'ten geldi. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sibel Can'ın kızı Melisa, Instagram'da, 'Annesinin kızı','Beyazlar içinde kuğu gibi duruyor' şeklinde yorumlar aldı. Sibel Can, Hakan Ural'dan boşandıktan sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten de Emir adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında kız çocuğa daha sahip oldu.

24.01.2021 17:11 - Son Güncelleme: 24.01.2021 17:37