Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa bir döndü pir döndü! 'Annesinin kızı' dedirten poza ilk yorum Emir'den...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa bir döndü pir döndü! 'Annesinin kızı' dedirten poza ilk yorum Emir Aksüt'ten geldi. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Gisella ile karda eğlendiği anları paylaşan Melisa Ural, Instagram'dan bu kez de beyazlar içinde bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıktı. Melisa'ya ilk yorum kardeşi Emir Aksüt'ten geldi. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sibel Can'ın kızı Melisa, Instagram'da, 'Annesinin kızı','Beyazlar içinde kuğu gibi duruyor' şeklinde yorumlar aldı. Sibel Can, Hakan Ural'dan boşandıktan sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten de Emir adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında kız çocuğa daha sahip oldu.
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var.
Sosyal medyanın yakından takip ettiği Melisa Ural, her fırsatta babası Hakan Ural'ın, eşi Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella'nın yanına gidiyor. Kardeşine olan düşkünlüğü ile bilinen Melisa Ural'ın aylar sonra Instagram'dan paylaştığı poza kardeşi Emir Aksüt'ten gelen yorum sonrasında diğer kardeşler de sosyal medya gündeminde yerini aldı.