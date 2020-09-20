Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları Melisa ve Engincan'dan yeni fotoğraf! 'Melisa'nın gözleri mavi olsa aynı annesi'
Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan ve kızı Melisa, önceki gün babalarıyla bir araya geldi. Sibel Can, Hakan Ural'dan boşandıktan sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten de Emir adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında kız çocuğa daha sahip oldu. Önceki gün bir düğünde bir araya gelen Hakan Ural ve çocukları sosyal medyadan paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Melisa, annesi Sibel Can'a benzerliği ile sosyal medyada yine adından söz ettirdi. İşte
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın kızı, annesine olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde.
Sosyal medyanın yakından takip ettiği Melisa Ural, her fırsatta babası Hakan Ural'ın, eşi Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella'nın yanına gidiyor. Kardeşine olan düşkünlüğü ile bilinen Melisa, önceki gün abisi Engincan ve babası Hakan Ural ile birlikte bir düğüne davetliydi. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan dünyaya gelen çocukları ile çekildiği fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medya, Melisa Ural'ın annesine olan benzerliğine dikkat çekti.