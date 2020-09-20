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Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları Melisa ve Engincan'dan yeni fotoğraf! 'Melisa'nın gözleri mavi olsa aynı annesi'

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan ve kızı Melisa, önceki gün babalarıyla bir araya geldi. Sibel Can, Hakan Ural'dan boşandıktan sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten de Emir adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında kız çocuğa daha sahip oldu. Önceki gün bir düğünde bir araya gelen Hakan Ural ve çocukları sosyal medyadan paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Melisa, annesi Sibel Can'a benzerliği ile sosyal medyada yine adından söz ettirdi. İşte

20.09.2020 10:52 - Son Güncelleme: 20.09.2020 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





