Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri belli oldu ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış!
Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri netleşti. Ramazan Bayramı'na haftalar kala ünlü isimlerin de sahne programları da belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise Ebru Gündeş yer alıyor. Gündeş'i takip eden isim ise Hadise... İşte ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri...
22.03.2023 13:44 - Son Güncelleme: 22.03.2023 13:46
EBRU GÜNDEŞ HERKESİ SOLLADI
Sibel Can, Hadise, Ebru Gündeş, Özcan Deniz... Ramazan Bayramı konserleri belli oldu. Posta'nın haberine göre ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış...