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Haberler Magazin Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri belli oldu ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış!

Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri belli oldu ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış!

Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri netleşti. Ramazan Bayramı'na haftalar kala ünlü isimlerin de sahne programları da belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise Ebru Gündeş yer alıyor. Gündeş'i takip eden isim ise Hadise... İşte ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri...

22.03.2023 13:44 - Son Güncelleme: 22.03.2023 13:46
Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri belli oldu ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış!

EBRU GÜNDEŞ HERKESİ SOLLADI

Sibel Can, Hadise, Ebru Gündeş, Özcan Deniz... Ramazan Bayramı konserleri belli oldu. Posta'nın haberine göre ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri belli oldu ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış!

ÖZCAN DENİZ

1 milyon TL

Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri belli oldu ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış!

MURAT BOZ

1 milyon TL

Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri belli oldu ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış!

SİBEL CAN

1,6 milyon TL

Sibel Can, Hadise, Özcan Deniz... Ebru Gündeş herkesi solladı Ramazan Bayramı konserleri belli oldu ünlüler bakın ne kadar kazanacakmış!

AJDA PEKKAN

2 milyon TL

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