Acun Ilıcalı’nın kalbini fethetmiş Hülya Avşar öpücüklere boğmuştu! Yetenek Sizsiniz’de 8 yaşındaydı Yusuf Baran Aygün’ün son hali...

O isimlerden biri de sevimliliğiyle kalpleri çalan Yusuf Baran Aygün'dü. O dönem 8 yaşında olan Yusuf öncesinde 4 kez beyin ameliyatı geçirmişti. Hayata olan inancı, rap müziğe olan sevgisiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı.