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Haberler Magazin Merve Boluğur'un bir ricası var "Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar" Kumral erkek görünce kendinden geçen Merve rotayı değiştirdi

Merve Boluğur'un bir ricası var "Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar" Kumral erkek görünce kendinden geçen Merve rotayı değiştirdi

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti... Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur daha önce yaptığı bir açıklamada "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" ifadelerini kullanmıştı. Görünen o ki Merve rotayı çevirdi.

22.03.2023 14:46 - Son Güncelleme: 22.03.2023 14:46
Merve Boluğur’un bir ricası var Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar Kumral erkek görünce kendinden geçen Merve rotayı değiştirdi

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Merve Boluğur’un bir ricası var Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar Kumral erkek görünce kendinden geçen Merve rotayı değiştirdi

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Merve Boluğur’un bir ricası var Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar Kumral erkek görünce kendinden geçen Merve rotayı değiştirdi

Daha önce "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" diyen Merve bu kez kumrallara savaş açtı.

Merve Boluğur’un bir ricası var Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar Kumral erkek görünce kendinden geçen Merve rotayı değiştirdi

Mert Aydın'la sürpriz bir şekilde evlenip 53 sonunda boşanan Boluğur yaptığı paylaşımlar kumralları hedef aldı.

Merve Boluğur’un bir ricası var Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar Kumral erkek görünce kendinden geçen Merve rotayı değiştirdi

Yaptığı paylaşıma "Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar" notunu düşen Merve'nin paylaşımı çok konuşuldu.

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