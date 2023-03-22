Merve Boluğur'un bir ricası var "Erkekler kapatılsın özellikle kumral olanlar" Kumral erkek görünce kendinden geçen Merve rotayı değiştirdi
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti... Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur daha önce yaptığı bir açıklamada "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" ifadelerini kullanmıştı. Görünen o ki Merve rotayı çevirdi.
22.03.2023 14:46 - Son Güncelleme: 22.03.2023 14:46
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı.