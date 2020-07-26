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Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte 49 yaşındaki Sibel Can'ın yıllar içindeki değişimi...

Sibel Can Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. 49 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcının fotoğrafının ardından yıllar önceki fotoğrafları yeniden gündeme geldi. 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde dünyaya gelen Sibel Can'ın asıl adı Sibel Cangüre... Yugoslav göçmeni anne babanı ilk çocukları olarak dünyaya gelen Sibel Can'ın, Engin Can ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında 3 evladı var. İşte Sibel Can'ın gençlik hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

26.07.2020 17:58 - Son Güncelleme: 26.07.2020 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





