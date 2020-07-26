Johnny Depp'in Elon Musk'ı cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıktı! CEO meydan okudu: Kafes dövüşü...
Hollywood'un olaylı bir şekilde ayrılan çifti Amber Heard ile Johnny Depp arasında yaşananlar dünya basınında yer alırken, şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Kendisini eşi Amber Heard ile boşanmadan önce ilişki yaşamakla suçlayan Johnny Depp'in iddialarını reddeden SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Depp'e kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Bunun nedeninin ise Johnny Depp'in Elon Musk'ı, cinsel organını kesmekle tehdit etmesi olduğu ileri sürüldü...
Kendisini eşi Amber Heard ile boşanmadan önce ilişki yaşamakla suçlayan Johnny Depp'in iddialarını reddeden SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Depp'e kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Musk Depp ile gerilimine dair yaptığı açıklamalarda, "Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin" ifadelerini kullandı.
57 yaşındaki Hollywood yıldızı The Sun'ın yayın hakları sahibi News Group Newspapers'a (NGN) açtığı davada verdiği ifadede Heard ile henüz boşanmadan önce Elon Musk'ın Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia etmişti. İddiaları birçok kez yalanlayan Musk yeni röportajında, "Johnny ile evliyken Amber ile kesinlikle bir ilişki yaşamadım, bu tamamen yalan" dedi.
Depp'in The Sun'a kendi hakkında 'eşini döven' ifadelerini kullandığı için açtığı davada geçen hafta Depp'in Lady Gaga'nın eski nişanlısı Christian Carino'ya bir mesaj yazarak Musk'ın cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı
Amber Heard, 2017'de boşandığı eski eşi Depp'i evlilikleri süresince kendisine şiddet uygulamakla suçluyor. Peki dava sürecinde neler yaşandı?
Olaylı boşanma sonrası skandalları bitmeden Johnny Depp ve Amber Heard'ün yaşadığı evliklerinden kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in, eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşırken kendisi hakkında, 'eşini döven biri' olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine açtığı davada, Amber Heard ilk kez tanık sıfatıyla ifade verdi.