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Johnny Depp'in Elon Musk'ı cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıktı! CEO meydan okudu: Kafes dövüşü...

Hollywood'un olaylı bir şekilde ayrılan çifti Amber Heard ile Johnny Depp arasında yaşananlar dünya basınında yer alırken, şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Kendisini eşi Amber Heard ile boşanmadan önce ilişki yaşamakla suçlayan Johnny Depp'in iddialarını reddeden SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Depp'e kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Bunun nedeninin ise Johnny Depp'in Elon Musk'ı, cinsel organını kesmekle tehdit etmesi olduğu ileri sürüldü...

26.07.2020 17:25 - Son Güncelleme: 26.07.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





