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Seda Güven eşi Ali Güzel ile Bodrum tatilinde! Karnı burnunda Seda Güven mayosuyla yakalandı...

Yaz geldi, normalleşme süreci ile birlikte ünlüler soluğu yaz beldelerinde aldı. Oyuncu Seda Güven, eşi Ali Güzel ile birlikte tatil için Bodrum'u tercih eden ünlülerden. Yalıkavak'ta görüntülenen oyuncu Seda Güven, denizin ve güneşin tadını çıkarırken eşi Ali Güzel de onu iskelede bekledi. Altı aylık hamile olan Seda Güven, denizden çıkarken oldukça dikkatliydi. Erkek çocuk dünyaya getirecek olan Güven, daha sonra eşiyle restoranda yemek yedi. İşte karnı burnunda Seda Güven'in mayolu hali ve eşi ile yaz tatilinden görüntüler...

27.07.2020 11:24 - Son Güncelleme: 27.07.2020 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





