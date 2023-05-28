Sibel Can elbisesiyle dillere düştü fena ti'ye alındı: "Bidonun içine girmiş..." Sevgilisi Emir Sarıgül'le görüntüsü ifşa olmuştu...
Sibel Can elbisesiyle fena dillere düştü fena ti'ye alındı, "Bidonun içine girmiş gibi" yorumları havada uçuştu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emir Sarıgül'le görüntüsü ifşa olmuştu... Attığı her adımla gündeme gelen Sibel Can elbise tercihi ile herkesi şaşkına çevirdi. Daha 13 yaşındayken oryantallik yapmıştı... Adı o zamanlar Deniz Engüzel'di... Babası da müzisyen olan Sibel Can'ın sahnelerle tanışması bu yüzden biraz erken oldu. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi ve iki çocuk dünyaya getirdi. 1999'da ilk eşiyle yollarını ayıran Sibel Can, 2000 yılında 10 yıl süren bir evlilik daha gerçekleştirdi ve bu evlilikten de bir evlat dünyaya getirdi. İşte şu an 52 yaşında olan 3 çocuk annesi Sibel Can'ın çok konuşulan elbisesi...
"BİDONUN İÇİNE GİRMİŞ..."
Sibel Can elbisesiyle dillere düştü fena ti'ye alındı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emir Sarıgül'le görüntüsü ifşa olmuştu...
Sevgilisi Emir Sarıgül ile aylar sonra görüntülenen Sibel Can'ın o anları gündeme bomba gibi düştü geçtiğimiz günlerde.
Daha önce adı spiker Buket Aydın ile anılan Emir Sarıgül, adeta Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokudu ve aşk üçgeninin galibi Sibel Can oldu.
Yaklaşık 2 yıl önce Bodrum'da lüks bir teknede tatil yaparken görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Çubuklu'da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; sasanın başında bir garson bekleten ve etraftan görüntü alınmasını istemeyen Sarıgül, tüm çabalarına rağmen kaçamadı.İki sevgili, saat 22:30'da mekandan ayrıldı.
Sibel Can ile sevgilisi Emir Sarıgül son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Torba'da kameralara takılarak gündeme gelmişti.