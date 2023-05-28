Sibel Can elbisesiyle dillere düştü fena ti'ye alındı: "Bidonun içine girmiş..." Sevgilisi Emir Sarıgül'le görüntüsü ifşa olmuştu...

Yaklaşık 2 yıl önce Bodrum'da lüks bir teknede tatil yaparken görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Çubuklu'da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; sasanın başında bir garson bekleten ve etraftan görüntü alınmasını istemeyen Sarıgül, tüm çabalarına rağmen kaçamadı.İki sevgili, saat 22:30'da mekandan ayrıldı.