Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler ’vay be’ diyor! İşte son halleri...

Magazin dünyasının gözde isimlerinin çocukları yıllar sonra gündemde sıkça konuşulur oldu. Artık ünlüleri değil çocukları konuşuluyor. Fahriye Evcen, Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel hepsinin evlatları kocaman oldu. Görenler 'beni bile geçmiş' , 'vay be', 'ne ara bu kadar büyüdüler' yorumları yapıyor. İşte ünlüler ve çocuklarının son halleri...