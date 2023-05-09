Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler 'vay be' diyor! İşte son halleri...
Ünlülerin çocukları kocaman oldu görenlerin ağzı açık kaldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan bu ünlüler, çocuklarının her anını paylaşıyor. Kimi birdenbire uzadı, kimi de büyüyüp yetişkinlik çağına adım attı. Şimdilerde ise sevgilileriyle gündeme gelerek dikkat çekiyorlar. Magazin camiasının ünlü simaları ve çocuklarının son hallerine bir göz atalım. Ünlülerin çocukları, zaman içinde büyük bir değişim geçiriyor. Bazıları çocukluktan gençliğe geçiş yaparken boyunun uzamasıyla dikkat çekiyor.
09.05.2023 09:03 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:03
Magazin dünyasının gözde isimlerinin çocukları yıllar sonra gündemde sıkça konuşulur oldu. Artık ünlüleri değil çocukları konuşuluyor. Fahriye Evcen, Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel hepsinin evlatları kocaman oldu. Görenler 'beni bile geçmiş' , 'vay be', 'ne ara bu kadar büyüdüler' yorumları yapıyor. İşte ünlüler ve çocuklarının son halleri...