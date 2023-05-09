24 yaşına bastı! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dekolteli deri minisiyle paylaştı! “Dünyanın en şanslı kızı” Son haline bakın...
Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, son haliyle sık sık adından söz ettirmişti. Kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya kimisi tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilen Birsu Demir, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Demir, göğüs dekolteli mini siyah elbisesi ile verdiği pozları yayınladı. "Parlamaya devam" diyen ünlü oyuncunun hem verdiği pozlar hem de son hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte Birsu Demir'in doğum günü paylaşımı...
09.05.2023 00:09 - Son Güncelleme: 09.05.2023 00:09
Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir, Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Son haliyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya kimisi tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetildi.