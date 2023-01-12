Sibel Can dansıyla ortalığı yıkıp geçti! Bir salladı pir salladı görenler 'yürü be Sibel' diyor! Daha 13 yaşındayken oryantallik yapmıştı...
Sibel Can dansıyla ortalığı yıkıp geçti! Bir salladı pir salladı görenler 'yürü be Sibel' diyor! Daha 13 yaşındayken oryantallik yapmıştı... Adı o zamanlar Deniz Engüzel'di... Babası da müzisyen olan Sibel Can'ın sahnelerle tanışması bu yüzden biraz erken oldu. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi ve iki çocuk dünyaya getirdi. 1999'da ilk eşiyle yollarını ayıran Sibel Can, 2000 yılında 10 yıl süren bir evlilik daha gerçekleştirdi ve bu evlilikten de bir evlat dünyaya getirdi. Şu an 52 yaşında olan 3 çocuk annesi Sibel Can'ın flamenko dansı kısa sürede gündem oldu.
12.01.2023 11:43 - Son Güncelleme: 12.01.2023 11:49
Sibel Can dansıyla ortalığı yıkıp geçti! Bir salladı pir salladı görenler 'yürü be Sibel' diyor! Daha 13 yaşındayken oryantallik yapmıştı...
Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren müzik programı 'Şarkılar Bizi Söyler' yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. En sevilen Alpay klasikleri ve zamana meydan okuyan birbirinden güzel şarkılar söylenecek.
1 Ağustos 1970'de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Sibel Can'ın annesi Bursa Mudanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Cangüre olan sanatçının babası Engin Bey birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı.