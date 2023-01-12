Sibel Can dansıyla ortalığı yıkıp geçti! Bir salladı pir salladı görenler ’yürü be Sibel’ diyor! Daha 13 yaşındayken oryantallik yapmıştı...

Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren müzik programı 'Şarkılar Bizi Söyler' yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. En sevilen Alpay klasikleri ve zamana meydan okuyan birbirinden güzel şarkılar söylenecek.

