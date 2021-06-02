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Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! 'Bu ne hal Sibel?' Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olmuştu

Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra ortaya çıktı! Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olan şarkıcı Sibel Can magazin gündeminden düşmüyor! Basına bikinili görüntülü vermemek için yıllardır üstün bir çaba sarf eden 50 yaşındaki 3 çocuk annesinin sporu bıraktığı ve formunu korumaktan uzak bir görüntü verdiği dikkatlerden kaçmadı. Aşk hayatıyla son günlerde adından sıkça söz ettiren Sibel Can, bikinili görüntüsü ile bir kez daha gündeme geldi.

02.06.2021 13:57 - Son Güncelleme: 02.06.2021 14:07
Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olmuştu...

YILLAR SONRA BİKİNİLİ YAKALANDI!

Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olan Sibel Can bikinili haliyle gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olmuştu...

Sibel Can'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le Bodrum'da görüntülenmesi, günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda tek kare olarak objektiflere yansıyan yat tatilinden yeni fotoğraf geldi.

Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olmuştu...

Can, tatilde çekilen yeni fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yıllar sonra ilk kez bikinili olarak objektiflere yansıdı.

Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olmuştu...

SON OLARAK 2017'DE

Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle fotoğraf karelerine yansıdı. Ünlü şarkıcı, son olarak 2017 yılında Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere gittiği Çeşme'de beyaz bikinisiyle fotoğraflanmıştı. Can, o tarihin ardından bir daha bikiniyle görüntülenmedi.

Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olmuştu...

FORMUNU KORUMADIĞI GÖRÜLDÜ

2 ay sonra 51 yaşında girecek şarkıcının son fotoğraflarında sporu bıraktığı ve formunu korumaktan uzak bir görüntü verdiği izlendi. Sibel Can, bir süreden bu yana Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la birlikte "Şarkılar Bizi Söyler" adlı programla izleyici karşısına çıkıyor.

İşte Sibel Can'ın Bodrum tatilinde çekilen bikinili fotoğrafı...