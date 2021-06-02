Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! 'Bu ne hal Sibel?' Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olmuştu
Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra ortaya çıktı! Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olan şarkıcı Sibel Can magazin gündeminden düşmüyor! Basına bikinili görüntülü vermemek için yıllardır üstün bir çaba sarf eden 50 yaşındaki 3 çocuk annesinin sporu bıraktığı ve formunu korumaktan uzak bir görüntü verdiği dikkatlerden kaçmadı. Aşk hayatıyla son günlerde adından sıkça söz ettiren Sibel Can, bikinili görüntüsü ile bir kez daha gündeme geldi.
02.06.2021 13:57
- Son Güncelleme: 02.06.2021 14:07
SON OLARAK 2017'DE
Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle fotoğraf karelerine yansıdı. Ünlü şarkıcı, son olarak 2017 yılında Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere gittiği Çeşme'de beyaz bikinisiyle fotoğraflanmıştı. Can, o tarihin ardından bir daha bikiniyle görüntülenmedi.
FORMUNU KORUMADIĞI GÖRÜLDÜ
2 ay sonra 51 yaşında girecek şarkıcının son fotoğraflarında sporu bıraktığı ve formunu korumaktan uzak bir görüntü verdiği izlendi. Sibel Can, bir süreden bu yana Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la birlikte "Şarkılar Bizi Söyler" adlı programla izleyici karşısına çıkıyor.
İşte Sibel Can'ın Bodrum tatilinde çekilen bikinili fotoğrafı...