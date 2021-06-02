Sibel Can bikinili görüntüsüyle yıllar sonra yakayı ele verdi! 'Bu ne hal Sibel?' Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olmuştu

SON OLARAK 2017'DE

Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle fotoğraf karelerine yansıdı. Ünlü şarkıcı, son olarak 2017 yılında Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere gittiği Çeşme'de beyaz bikinisiyle fotoğraflanmıştı. Can, o tarihin ardından bir daha bikiniyle görüntülenmedi.