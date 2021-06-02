Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada da annesi gibi oyuncu...
Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada da annesi gibi oyuncu... Son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya karakteri ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kızı sosyal medya gündeminde. Bennu Yıldırımlar'ın boyu kadar kızı olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte 1999 yılında dünyaya gelen ve anne-babasının izinden giden Ada Yarar başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...
Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada da annesi gibi oyuncu... Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin12 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan 29. bölümünde Asya karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor.