Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada da annesi gibi oyuncu...

Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! 2 yaşında sahne tozu yutan Ada da annesi gibi oyuncu... Son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya karakteri ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kızı sosyal medya gündeminde. Bennu Yıldırımlar'ın boyu kadar kızı olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte 1999 yılında dünyaya gelen ve anne-babasının izinden giden Ada Yarar başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

02.06.2021 13:30 - Son Güncelleme: 02.06.2021 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





