Adriana Lima Metin Hara aşkında son durum! Adriana Lima: Metin beni kullandı

ADRİANA LİMA'DAN METİN HARA'YA ŞOK SÖZLER!

Aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara'yı takipten çıkartarak "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil." demişti.