Adriana Lima Metin Hara aşkında son durum! Adriana Lima: Metin beni kullandı
Adriana Lima ile Metin Hara aşkı bundan tam bir buçuk yıl önce başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri çıkan Adriana Lima ve Metin Hara ikilisi hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı. Amerikan basını Hara ve Lima'nın ilişkisinin resmen bittiğini duyurdu. Adriana Lima'nın yakın çevresine "Metin Hara beni kullanıyor" dediği öğrenildi.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara arasında bir buçuk yıl önce başlayan aşk hala geçtiğimiz günlerde bitmiş, ikili sorunlarından arınarak yeniden bir araya gelmişti. Metin Hara'nın reklam peşinde olduğu, ilişkinin proje olabileceği iddiası günlerce tartışılmış ancak Adriana Lima "Bizimle uğraşmayın, aşığım." diyerek iddiaları sonlandırmıştı.
ADRİANA LİMA'DAN METİN HARA'YA ŞOK SÖZLER!
Aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara'yı takipten çıkartarak "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil." demişti.