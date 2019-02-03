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Adriana Lima Metin Hara aşkında son durum! Adriana Lima: Metin beni kullandı

Adriana Lima ile Metin Hara aşkı bundan tam bir buçuk yıl önce başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri çıkan Adriana Lima ve Metin Hara ikilisi hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı. Amerikan basını Hara ve Lima'nın ilişkisinin resmen bittiğini duyurdu. Adriana Lima'nın yakın çevresine "Metin Hara beni kullanıyor" dediği öğrenildi.

03.02.2019 13:24 - Son Güncelleme: 03.02.2019 13:34
Adriana Lima Metin Hara aşında son durum! Adriana Lima: Metin beni kullandı

ADRİANA LİMA - METİN HARA AŞKINDA SON DURUM!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yzar Metin Hara aşkı bir buçuk yıl önce başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları öğrenilen çift hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Adriana Lima Metin Hara aşında son durum! Adriana Lima: Metin beni kullandı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara arasında bir buçuk yıl önce başlayan aşk hala geçtiğimiz günlerde bitmiş, ikili sorunlarından arınarak yeniden bir araya gelmişti. Metin Hara'nın reklam peşinde olduğu, ilişkinin proje olabileceği iddiası günlerce tartışılmış ancak Adriana Lima "Bizimle uğraşmayın, aşığım." diyerek iddiaları sonlandırmıştı.

Adriana Lima Metin Hara aşında son durum! Adriana Lima: Metin beni kullandı

ADRİANA LİMA'DAN METİN HARA'YA ŞOK SÖZLER!

Aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara'yı takipten çıkartarak "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil." demişti.

Adriana Lima Metin Hara aşında son durum! Adriana Lima: Metin beni kullandı

10 Ocak'ta Amerika'ya giden Metin Hara ise konuşmaya ikna ettiği Adriana ile el ele çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak, ayrılık iddialarını yeniden yalanlamıştı.

Adriana Lima Metin Hara aşında son durum! Adriana Lima: Metin beni kullandı

METİN HARA'DA FOTOĞRAFLARI SİLEMEDİ

O günden bu güne sessizliğini koruyan Lima, sosyal medyada Metin Hara'yı hala takibe almadı. Buna karşılık olarak Metin Hara ise Lima ile olan fotoğraflarını silmedi ve onu takipten çıkarmadı.

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