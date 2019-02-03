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Müge Anlı'nın kimsenin bilmediği halleri! İşte ünlülerin mezuniyet fotoğrafları...

Müge Anlı Türkiye'nin en güvenilir kadını olarak izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Atv ekranlarında hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'nın hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen ve gözlerden uzak yaşamını sürdüren başarılı sunucu Müge Anlı'nın mezuniyet fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte geçmişten günümüze Müge Anlı...

03.02.2019 10:26 - Son Güncelleme: 03.02.2019 10:41
Müge Anlı'nın kimsenin bilmediği halleri! İşte ünlülerin mezuniyet fotoğrafları...

Müge Anlı, hafta içi Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri gün yüzüne çıkartırken, Müge Anlı hayranları başarılı sunucunun hayat hikayesini merak ediyor. Müge Anlı başarı basamaklarını tırmanırken bakın nasılmış...

Müge Anlı'nın kimsenin bilmediği halleri! İşte ünlülerin mezuniyet fotoğrafları...

Mehmet Ali Erbil

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğrencilik yaptı.

Müge Anlı'nın kimsenin bilmediği halleri! İşte ünlülerin mezuniyet fotoğrafları...
Müge Anlı'nın kimsenin bilmediği halleri! İşte ünlülerin mezuniyet fotoğrafları...
Müge Anlı'nın kimsenin bilmediği halleri! İşte ünlülerin mezuniyet fotoğrafları...

Gözde Kansu

Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.

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