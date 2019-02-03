Müge Anlı'nın kimsenin bilmediği halleri! İşte ünlülerin mezuniyet fotoğrafları...
Müge Anlı Türkiye'nin en güvenilir kadını olarak izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Atv ekranlarında hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'nın hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen ve gözlerden uzak yaşamını sürdüren başarılı sunucu Müge Anlı'nın mezuniyet fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte geçmişten günümüze Müge Anlı...
03.02.2019 10:26 - Son Güncelleme: 03.02.2019 10:41
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