Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin 23 yaşındaki yeni sevgilisi kimmiş ortaya çıktı! Shakira'yı aldattığı kadın Shakira'nın aynısı
12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira'ya ikinci şok. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalanın yankıları hala sürerken, Gerard Pique'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Sır gibi saklanan bu sevgilinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Pique'nin Shakira'yı onunla aldatttığı iddia edilen Clara Chia Marti'nin Shakira'ya olan benzerliği tüm dünyayı şaşırttı.
13.08.2022 11:24 - Son Güncelleme: 13.08.2022 11:24
Gerard Pique ve Shakira 12 yıllık birlikteliklerini Haziran ayında noktaladıklarını duyurmuştu. 35 yaşındaki Pique ile 45 yaşındaki Shakira, haziran ayında ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken Pique'nin aldatma iddialarının ardından bu kararın alındığı ifade edildi.
"YOLLARIMIZI AYIRDIĞIMIZI DOĞRULAMAKTAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"
Shakira ve Pique çifti, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." diyerek bir açıklamada bulundu.
'EVDEN KOVDU' İDDİASI
İspanyol medyasına göre Pique aldatma olayının ardından Shakira tarafından evden kovulmuş ve birkaç hafta ayrı yaşamıştı.