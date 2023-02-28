Shakira'yı aldatan Gerard Pique'den Clara Chia itirafları! İlk kez konuştu hepsi birbirinden olay: "Ben bir kuklayım..."
Shakira'yı aldatan Gerard Pique'den Clara Chia itirafları! İlk kez konuştu hepsi birbirinden olay... 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Pique'nin annesinin Shakira'ya uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkmış ve Pique tepkilerin odağında yer almıştı. İki oğlunun annesi olan ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. 36 yaşındaki Pique "aralarında baskın olan kişinin Clara Chia olduğunu" söyledi. Bunu da tek bir cümleyle özetledi: Ben bir kuklayım!
28.02.2023 17:07 - Son Güncelleme: 28.02.2023 17:26
"BEN BİR KUKLAYIM..."
Shakira'yı aldatan Gerard Pique'den Clara Chia itirafları! İlk kez konuştu hepsi birbirinden olay...
Çift, 12 yıllık beraberliğin ardından 2022'nin haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı. Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmişti.
KAYINVALİDESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ
Ayrılıklarının ardından sosyal medyaya flaş bir video düştü! Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.
Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.