Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'i görenlerin nutku tutuldu! Tıpatıp aynılar ayırt etmek imkansız: "İkizler mi?"
Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'i görenlerin nutku tutuldu! Tıpatıp aynılar ayırt etmek imkansız... Sefirin Kızı, Kara Para Aşk gibi başarılı projelerde oynayan Engin Akyürek sosyal medya gündeminde. 12 Ekim 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Erzincanlı olan Engin Akyürek'in özel hayatını araştıranlar, kardeşi Eren'i görünce şaşkına döndü. Engin Akyürek ile Eren Akyürek'in benzerliği 'İkizler mi' dedirtti.
"İKİZLER Mİ?"
Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'i görenlerin nutku tutuldu! Tıpatıp aynılar ayırt etmek imkansız.
Özel hayatını kameralar önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlüler arasında yer alan Engin Akyürek kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyanın konuştuğu isim olan oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi herkesi şaşırttı.
12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, " Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı.
Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı. 2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.
Ardından sayısız projede yer alan Engin Akyürek, ekranların aranan yüzü oldu. Sosyal medyanın çok konuştuğu Engin Akyürek'in ailesi de en az kendisi kadar merak konusu oldu.