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Shakira'yı aldatan Gerard Pique yeni sevgilisiyle soluğu Dubai'de aldı! Shakira da bir yakışıklıyla görüntülenmişti

12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira'ya ikinci şok. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalanın yankıları hala sürerken Pique'nin alemi ifşa oldu. İspanyol futbolcu için ihanet iddiaları tazeliğini korurken Gerard Pique'nin yeni aşkıyla Dubai'de olduğu iddia edildi.

12.07.2022 10:10 - Son Güncelleme: 12.07.2022 10:11
Shakira’yı aldatan Gerard Pique yeni sevgilisiyle soluğu Dubai’de aldı! Shakira da bir yakışıklıyla görüntülenmişti

İçinde bulunduğu sakatlık nedeniyle Barcelona'nın hazırlık kamplarına katılamayan dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique haftalardır yeşil sahalardan uzak.

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Shakira’yı aldatan Gerard Pique yeni sevgilisiyle soluğu Dubai’de aldı! Shakira da bir yakışıklıyla görüntülenmişti

SHAKİRA'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE
Ünlü şarkıcı, 'ihanet' söylentilerinin ardından oyuncu Chris Evans'ı Instagram'da takibe almıştı. Evans da Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince 'aşk' dedikoduları hızla yayılmaya başlamıştı. Ancak dünyaca ünlü şarkıcı, Evans sonrası da durmamış ve birçok erkek ünlüyü takip etmişti.

Shakira’yı aldatan Gerard Pique yeni sevgilisiyle soluğu Dubai’de aldı! Shakira da bir yakışıklıyla görüntülenmişti

'EVDEN KOVDU' İDDİASI
İspanyol medyasına göre Pique aldatma olayının ardından Shakira tarafından evden kovulmuş ve birkaç hafta ayrı yaşamıştı.

Shakira’yı aldatan Gerard Pique yeni sevgilisiyle soluğu Dubai’de aldı! Shakira da bir yakışıklıyla görüntülenmişti

Aldatma iddialarının gündeme gelmesi sonrası Shakira ve Pique'den ortak bir açıklama gelmiş ve ikili ayrıldıklarını duyurdukları için üzgün olduklarını ve en büyük önceliklerinin çocukları olduğunu ve bu nedenle onların iyiliği için mahremiyet istediklerini söylemişti.

Shakira’yı aldatan Gerard Pique yeni sevgilisiyle soluğu Dubai’de aldı! Shakira da bir yakışıklıyla görüntülenmişti

Kolombiyalı şarkıcının, sevgilisini suçüstü yakaladığı, Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu belirtilmişti.

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