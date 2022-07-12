Çiçeği burnunda çift Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan deniz romantizmi! Ebru'nun eli 'uf' oldu Cedi öpe öpe bitiremedi
Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'da, Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturan ünlü çift önceki akşam Çeşme'de düğün yaptı. Çok konuşulan düğünün ardından çift yine Çeşme'de balayında.
12.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:30
Ebru Şahin ve Amerikan Basketbol Ligi NBA'de oynayan Cedi Osman, nikah geçen hafta Makedonya'da masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da düğün yapan çift şimdilerde Çeşme'de balayında.
İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile Amerikan Basketbol Ligi NBA'de oynayan Cedi Osman 10 gün önce Makedonya'da nikah masasına oturmuştu.