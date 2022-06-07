Shakira'nın mal varlığı ortaya çıktı çeneler yoruldu ağızlar açık kaldı! Eşi Gerard Pique'nin ihanetine uğramıştı: "O servete ne olacak?"

SHAKIRA'NIN 7 ÖNEMLİ MÜLKÜ!

Dünyanın dört bir yanına dağılmış yedi önemli mülkü var; Biri memleketi Barranquilla'da, diğeri Dominik Cumhuriyeti'nde, Miami'de bir malikane, diğeri Capri'de, New York'ta bir çatı katı, Punta del Este'de bir mülk ve hatta Bahamalar'da bir adası var.