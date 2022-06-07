Shakira'nın mal varlığı ortaya çıktı çeneler yoruldu ağızlar açık kaldı! Eşi Gerard Pique'nin ihanetine uğramıştı: "O servete ne olacak?"
Shakira eşi Gerard Pique'nin mal varlığı çeneleri yordu, ağızlar açık kaldı! Olay ihanet sonrası 'O servete ne olacak?' merak ediliyor. Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiği iddiası ve akabinde gelen detaylar inanılır gibi değil. Pique ve Shakira ortak bir açıklama yaparak ayrılık kararını doğruladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiasının ardından Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadının kim olduğu merak ediliyordu. Şimdi de ünlü ikilinin mal varlıkları merak konusu oldu. Hem Gerard Pique hem de Shakira'nın hatırı sayılır servetlerinin olduğu ortaya çıktı. Hayranları ikilinin ortak servetinin olup olmadığını ve eğer varsa nasıl paylaşılacağını merak ediyor.
07.06.2022 09:41 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:41
"O SERVETE NE OLACAK?"
Shakira'nın mal varlığı ortaya çıktı, çeneler yoruldu ağızlar açık kaldı! Eşi Gerard Pique'nin ihanetine uğramıştı...
12 yıllık ilişkinin bitmesinin ardından ayrılan ve 2 çocuğu olan çiftin mal varlıkları merak konusu oldu. Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları dudak uçuklatan ortak servetleri olduğu da konuşulmaya başlandı.
SHAKIRA VE PIQUE'NİN LÜKS MALİKANESİ!
Forbes'a göre, Shakira, 300 milyon dolar ve yaklaşık 280 milyon euroya tekabül eden servete sahip. Shakira'nın aynı zamanda işletmeleri, yatırımları ve büyük bir gayrimenkul mirası var.