Ebru Gündeş yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş işte aşkın fotoğrafı! Yeni sevgilisi 28 yaşında ağır çapkın! Artık resmen kalbi dolu
11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'dan geçen sene iddialara göre 'ihanet' nedeni ile boşanan Ebru Gündeş'in adı geçtiğimi güznler 28 yaşında Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılmıştı. Ancak iddialara bir doğrulama gelmemiş üzerine çiftin yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Bu süre zarfında Khoshnaw'ın Bahar Candan ve Cansu Taşkın'la da görüntülerinin ortaya çıkması dedikoduların üzerine tuz biber olmuştu. Sular tam durulmuşken, sosyal medyada kısa bir süre önce ortaya çıkan bir fotoğraf işin rengini değiştirdi. İşte Ebru Gündeş'in yeni aşkı.
07.06.2022 10:37 - Son Güncelleme: 07.06.2022 10:37
Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş'in sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddilara göre 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı fena halde yakmıştı.
Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu.
Lüks yaşantısı, pahalı otomobilleriyle dikkat çeken Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde Tolgahan Sayışman'ın doğum günü kutlamasına da katılmıştı.