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Haberler Magazin SON DAKİKA: Ajda Pekkan'dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı

SON DAKİKA: Ajda Pekkan'dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Son dakika... Ajda Pekkan'dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı. Son dönemde sahne performansıyla ve dans şovlarıyla dikkat çeken Ajda Pekkan nazara geldi. Süperstar'ın menajeri kötü haberi Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından duyurdu. Haberi gören Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Peki Kalça kemiği çatlayan Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

02.11.2022 12:28 - Son Güncelleme: 02.11.2022 12:32
SON DAKİKA: Ajda Pekkan’dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Ajda Pekkan'dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı, Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı.

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SON DAKİKA: Ajda Pekkan’dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

SON DAKİKA: Ajda Pekkan’dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Menajeri ünlü sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.

SON DAKİKA: Ajda Pekkan’dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA: Ajda Pekkan’dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı

Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında yapılan bu açıklamaya ünlü isimlerden de mesaj gecikmedi.

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