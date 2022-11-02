SON DAKİKA: Ajda Pekkan'dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı
Son dakika... Ajda Pekkan'dan üzen haber! Kaza geçirdi acil ameliyata alındı. Son dönemde sahne performansıyla ve dans şovlarıyla dikkat çeken Ajda Pekkan nazara geldi. Süperstar'ın menajeri kötü haberi Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından duyurdu. Haberi gören Pınar Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Nilüfer ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Peki Kalça kemiği çatlayan Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
02.11.2022 12:28 - Son Güncelleme: 02.11.2022 12:32