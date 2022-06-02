Shakira eşi Gerard Pique’yi yatakta fena bastı o isim herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş...

EVE GELDİĞİNDA YATAKTA YAKALADI

İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı. Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü.