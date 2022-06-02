Shakira eşi Gerard Pique'yi yatakta fena bastı o isim herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş...
Shakira eşi Gerard Pique tarafından aldatıldı iddiası şaşkına çevirdi! Pique'nin yatakta basıldığı o isim Barcelonalı yıldızın annesi çıktı, bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiği iddiası ve akabinde gelen detaylar inanılır gibi değil. İşte boşanma kararı aldığı konuşulan Shakira'nın aldatılma hikayesi...
Shakira eşi Gerard Pique'yi yatakta fena bastı o isim herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş...
O İSİM BAKIN KİM ÇIKTI
Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınında manşet oldu. Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı.
EVE GELDİĞİNDA YATAKTA YAKALADI
İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı. Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü.
TAKIM ARKADAŞININ ANNESİYLE...
İddiaya göre yıldız futbolcunun ilişki yaşadığı kadın, Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Gavi'nin ise olaydan haberi yok.