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Seda Sayan photoshop'la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler: "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..."

Seda Sayan photoshop'la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yapmadan geçmedi. Attığı her adıma magazin dünyasını sallayan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile balayından döndü. Döner dönmez yoğun iş programına devam eden Seda Sayan, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. İşte Seda'nın photoshop uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen çok konuşulan o karesi...

02.06.2022 12:27 - Son Güncelleme: 02.06.2022 12:27
Seda Sayan photoshop’la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler: Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi...

SEDA DİLLERE DÜŞTÜ

Seda Sayan photoshop'la dillere düştü! Instagram hesabından yayınladığı mini elbiseli pozu görenler, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan photoshop’la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler: Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi...

24 Nisan'da Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan'ın son paylaşımını görenler, ünlü ismin photoshop uyguladığını ileri sürdü.S

Seda Sayan photoshop’la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler: Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi...

Boyu 1,69 olan Seda'nın bu karesine kısa sürede, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yapıldı. Peki sizce Seda'nın bu fotoğrafında photoshop var mı yok mu? İşte sizler için derlediğimiz photoshop kurbanı ünlüler...

Seda Sayan photoshop’la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler: Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi...

ONLAR PHOTOSHOP UĞRUNA HER ŞEYİ YAMULTANLAR

Kendisine gelen "Ne yapıyorsun kız sen?" yorumuna cevap veren Merve Boluğur, "Güzelliğimden etraf yamuluyor" diyerek özgüvenini gözler önüne serdi.

Seda Sayan photoshop’la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler: Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi...

KALÇASINI BÜYÜTMEK İSTERKEN ETRAF YAMULDU

İşte sizler için derlediğimiz 'photoshop kurbanı' ünlüler...

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