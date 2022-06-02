Seda Sayan photoshop'la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler: "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..."

Boyu 1,69 olan Seda'nın bu karesine kısa sürede, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yapıldı. Peki sizce Seda'nın bu fotoğrafında photoshop var mı yok mu? İşte sizler için derlediğimiz photoshop kurbanı ünlüler...

