Seda Sayan photoshop'la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler: "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..."
Seda Sayan photoshop'la dillere düştü! Mini elbiseli pozu görenler, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yapmadan geçmedi. Attığı her adıma magazin dünyasını sallayan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile balayından döndü. Döner dönmez yoğun iş programına devam eden Seda Sayan, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. İşte Seda'nın photoshop uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen çok konuşulan o karesi...
02.06.2022 12:27 - Son Güncelleme: 02.06.2022 12:27
SEDA DİLLERE DÜŞTÜ
Seda Sayan photoshop'la dillere düştü! Instagram hesabından yayınladığı mini elbiseli pozu görenler, "Boyu 1.90 olmuş, sanki basketçi..." yorumları yaptı.
24 Nisan'da Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan'ın son paylaşımını görenler, ünlü ismin photoshop uyguladığını ileri sürdü.S