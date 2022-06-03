Survivor Barış Nisa'dan sonra kendisine yeni sevgilş yaptı! Adeta bir içim su! Barış Murat Yağcı ve sevgilisi sarmaş dolaş
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir üçlü var ki, en küçük hareketleri bile merak konusuydu. Tabi ki o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile Nisa Bölükbaşı'nın güncel sevgilisi Ogeday Girişken. Uzun bir süredir sakatlıklarla da uğraşan ve bu konu hakkında olumsuz pek çok yorum alan Barış Murat Yağcı sürpriz bir şekilde adaya veda etmişti. Vedası sonrası soluğu Almanya'da alan Barış Murat Yağcı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte haberin detayları...
03.06.2022 11:21 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:22
Uzun süredir psikolojik olarak da fiziksel olarak da zor günler geçiren Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin kurgu olup olmadığı bilinmiyor ama son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
Barış Murat Yağcı, elenmesinin ardından soluğu Almanya'da aldı. Kariyerine dair bazı çalışmalarını burada sürdüreceği iddia edilen Yağcı'nın bu arada kalbini bir güzele kaptırdığı iddiası yayıldı sosyal medyadaç